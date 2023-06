Multe e regole più rigide | via libera Cdm a nuovo codice della strada

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – Approvato in cdm il disegno di legge sulla sicurezzale e la delega per la riforma del. Due provvedimenti fortemente voluti dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, che fin dall’inizio del suo mandato ne ha fatto una delle priorità. Lo riferisce il Mit in un comunicato. Il ddl esaminato oggi contiene molti dei suggerimenti e delle idee condivise in vari incontri con associazioni, enti, esperti e addetti ai lavori. Da ultimo ieri il ministro Salvini ha incontrato una ventina di digital creators e influencers per confrontarsi sui messaggi più efficaci per i giovani riguardo la sicurezza. Si tratta, sostiene il Mit, “di un progetto ambizioso che consta di più azioni: interviene su sanzioni, prevenzione e educazionele. Ma anche su ztl, autovelox e ...

Stretta del governo sulle regole: si va dalla sospensione della patente per chi guida con il cellulare o sotto effetto di droga all'obbligo di casco per i monopattini ...