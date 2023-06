Mozzarella Dop | Fattorie Garofalo inaugura alla Stazione Centrale di Milano il nuovo store Bufala

(Di martedì 27 giugno 2023) Ilpunto vendita “” diè ufficialmente apertodi. “Tutti i pendolari e turisti che popolano ogni giorno la– si legge in una nota aziendale – potranno vivere una “Experience” inedita e totale. A partire dall’ambiente elegante e accogliente, dove il bianco perlato della, il nero antracite del manto bufalino e colori materici come il legno naturale e il ferro crudo richiamano, nella mente del viaggiatore-consumatore, una moderna salumeria gourmet e la tradizione delle antiche latterie italiane. All’interno del locale, oltrediCampana Dop, si ...

Nello stesso giorno è arrivato un altro riconoscimento, stavolta dal Monitor Distretti di Intesa Sanpaolo: la Mozzarella di Bufala Campana fa registrare, sempre nel 2022, un boom dell'export, pari a +30,2 per cento.

