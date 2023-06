MotoGP | il podio di Aleix Espargarò una boccata d’ossigeno per Aprilia Il 2023 di Noale ricomincia da Assen?

(Di martedì 27 giugno 2023) Ducati starà dominando la scena, ma inè presente un’altra azienda italiana. È pertanto doveroso parlare anche di, soprattutto considerando comeabbia rappresentato una proverbialeper la Casa di, che puntava forte sull’appuntamento olandese per risollevare le proprie sorti. In linea teorica il go-to-guy avrebbe dovuto essere Maverick Viñales, storicamente molto incisivo nella Cattedrale del Drenthe. Top Gun è però finito nella ghiaia. Fortunatamente il “Piano B”, ovvero, ha funzionato alla perfezione, riportando la RS-GP sul. Per, grande rivelazione del 2022, la stagione corrente rappresenta una sorta di prova di maturità. Niente più ...

Ducati starà dominando la scena, ma in MotoGP è presente un'altra azienda italiana. È pertanto doveroso parlare anche di Aprilia, soprattutto considerando come Assen abbia rappresentato una proverbial