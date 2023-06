Mosca | fermato un top manager italiano | era in possesso di mefedrone

Si chiama Giovanni Di Massa , ha sessantuno anni, ed è il top manager italiano, a, perché in possesso di una sostanza psicoattiva, il mefredone. A dare la notizia, su Telegram, il media russo "Baza". Una bustina di polvere bianca in auto Dalle prime ricostruzioni ..." Avete di fattola guerra civile. Avete agito in modo chiaro e ben coordinato in una ... Per quanto riguarda il capitolo dedicato alla Wagner, Putin ha fatto sapere cheha finanziato il ...27 giu 17:41 Società dell'italiano: era in ferie, stupiti Giovanni Di Massa, l'italiano, 'è un dirigente della società, era in vacanza, non sapevamo dove fosse. La ...

Manager italiano fermato a Mosca con l’accusa di possesso di mefedrone. Lavora alla Iss ... Il Sole 24 ORE

L'ingegnere, che lavora per una compagnia energetica, è stato trovato in possesso della sostanza psicoattiva dopo un controllo stradale ...Stando al canale Telegram russo Baza, l'uomo era a bordo di un'auto aziendale quando il veicolo è stato bloccato dalla polizia per un controllo ...