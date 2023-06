Morgan frase choc a Muschio Selvaggio quando parla del suicidio del padre me ne sono vantato

"Furiosa lite":- Ambra Angiolini, ad X - Factor finisce subito malissimoE poi, per dare ulteriore enfasi al suo video, aggiunse come didascalia la famosadi Luis Sal ... durante l'intervista a, in un modo un po' estemporaneo ha detto: 'Caro amico Gerry Scotti, ...Napoli - Paulo Sousa è pronto a firmare con il Napoli in vista dei prossimi giorni. Intanto, ci sono dei retroscena riguardo le parole del direttore sportivo della SalernitanaDe Sanctis che qualche giorno fa aveva confermato la presenza di Sousa alla Salernitana anche per il prossimo anno. Queste le dichiarazioni: 'Il mister non aveva avuto delle esperienze ...

Morgan, "me ne sono vantato": la frase-choc sul suicidio del padre Liberoquotidiano.it

Durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez si è chiesto perché Gerry Scotti continua ad attaccare il programma.CALTANISSETTA. Il Maestro di arti marziali, Antonio Morgano, ennese di nascita e docente di Aikido anche a Caltanissetta, è stato insignito del titolo di Cavaliere dello Sport a Genova con una solenne ...