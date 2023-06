(Di martedì 27 giugno 2023)– Una folla commossa ha partecipato oggi alla cerimonia in ricordo diPinocchio, i due giovanisi morti il 27 giugno 1980 nelladi. L’evento, voluto dall’associazione “Liberi di Lavorare”, ha visto la partecipazione di numerose autorità e associazioni cittadine, oltre ai familiari delle. Alle 12.30 è stato (live.it)

Loinfine l'associazione di fumettisti di San GavinoChine Vaganti, che a novembre lo aveva inviato a festeggiare i 25 anni di vita del sodalizio: "Siamo atterriti e addolorati per ...Venerdì pomeriggio alle ore 16.30, nell'ambito di un grande evento culturale, verrà donata alla città diun'opera dell'illustre pittore monrealese Saverio Terruso, dal titolo "A", sul suggestivo tema della processione realizzata nel 1993. L'iniziativa è stata organizzata per il ventesimo anniversario della sua scomparsa, e in tale occasione la figlia Anna ha deciso, ...... sotto la regia di Diego Planeta e Giacomo Tachis -Sammartino - , un periodo di tempo ... Etna Doc, Faro Doc, Malvasia delle Lipari Doc e Salina Igt, Mamertino Doc, Marsala Doc,Doc, ...

Monreale ricorda Antonella e Giovanni, le vittime della strage di Ustica MonrealeLive

MONREALE, 23 giugno – Anche quest’anno, come negli anni passati, a cura dell’associazione “Liberi di Lavorare”, presieduta da Biagio Cigno, si terrà nella giornata di martedì 27 giugno la commemorazio ...Nessun segno di violenza sul corpo. È quanto emerge dall'esame esterno effettuato oggi sul cadavere di Graziano Origa, il fumettista di 71 anni recuperato in mare, nella notte tra sabato e domenica, d ...