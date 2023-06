Monica Maggioni sbarca su Rai 3 al posto di Lucia Annunziata

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 giugno 2023)(foto US Rai) Evidentemente è la striscia dedicata agli ex Presidenti della Rai. Il primo pomeriggio della domenica di Rai 3, lasciato libero dache ha abbandonato polemicamente la tv pubblica, verrà occupato da. Per la già Presidente Rai e già direttrice del Tg1 è tempo di tornare alla conduzione, dove – salvo qualche speciale condotto durante la direzione del telegiornale – manca dalla stagione 2020/2021 nella quale è stata al timone della seconda serata di Rai 1 con SetteStorie. Laprenderà in eredità il programma di informazione e approfondimento che ha condotto fino a domenica scorsa la. “E’ stato un onore ma soprattutto un divertimento tenervi impegnati e informati per tanti ...