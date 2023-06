SiCobas: 'La protesta si sta allargando ancora'. Davanti al magazzino di Campi il presidio va avanti da 28 giorni... a volte solo per. Anni 70: il principe Carlo impegnato nel giardinaggio nel giardino ...lungo impegno di Carlo Re Carlo è tutto tranne che ipocrita quando si tratta di proteggere il......le migliori scuole del Paese fino a quando la famiglia non le impone un matrimonio di. ... e per ritrovare sé stessa intraprende una "missione" per entrare neldella commedia, ...

Mondo Convenienza, protesta sotto la Regione di facchini e autisti LA NAZIONE

SiCobas: "La protesta si sta allargando ancora". Davanti al magazzino di Campi il presidio va avanti da 28 giorni ...Si chiede l'applicazione del contratto della logistica che porterebbe ai lavoratori in appalto per Mondo Convenienza soldi e tutele in più ...