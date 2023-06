Molise | salasso a 5Stelle In modalità “campo largo” il partito di Conte perde 4 voti su cinque

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 giugno 2023) Non erano «vincoli», ma «sparpagliati». Eh sì, solo l’ironia del vecchio Pappagone, cui oltre mezzo secolo fa prestava voce e volto il grande Peppino De Filippo, può aiutarci a capire il tracollo pentastellato in. E che tracollo: dal 31,5 al 6 per cento. A conferma che quei, appunto, non erano affatto «vincoli», cioè uniti e amalgamati da un progetto politico, bensì «sparpagliati» in mille rivoli di generica protesta anti-Casta, spesso motivata da esperienze e rancore personale. Infatti non ne resta più niente, o quasi. Infatti, il M5S fondato da Beppe Grillo e affondato da Giuseppelascia sulquattrosu. Una cosa che neppure a definirlariesce a rendere appieno l’idea della catastrofe elettorale subita dai ...