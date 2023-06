Molise | Rosato Iv | ' noi con la maggioranza? L' abbraccio a sinistra non è un obbligo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu (Adnkronos) - In"abbiamo fatto una scelta partendo proprio dai candidati in campo. Roberti (già sindaco di Termoli, ndr) è un buon amministratore, moderato. E ha messo in campo una proposta alternativa a quella del centro, in cui il Pd ha lasciato campo libero al Movimento 5 Stelle nella scelta della leadership". Lo dice Ettore, di Italia viva, al 'Messaggero'. "Dire di essere al centro e pensare che le alleanze vadano fatte solo col centroè una contraddizione in termini. Fare il centro significa decidere non in base all'opportunismo delle situazioni, ma scegliere le proposte migliori per ogni specifico territorio. Così hanno fatto i dirigenti del Terzo polo in", spiega ancoraaggiungendo: "Mi auguro che il Terzo polo continui ...