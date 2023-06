Molise | Lupi Nm | ‘nostro 7 | 5% rafforza area popolare e tutto il centrodestra’

... a mille e sessantesi metri di altezza, al confine tra Abruzzo e, nell'Alto Vastese, ... Dopo la gara, ad esempio, la comitiva di tiratori ha pranzato presso la braceria 'Il Rifugio dei' in ...Italia InPd e M5S ci riprovano. Ma è un'altra mission impossible Daniela Preziosi Il ... proseguita tra Forza Itali e Pdl, fino alla piccola formazione di Maurizio, Noi con l'Italia. Iorio ...Siamo in Abruzzo nella parte più a Sud, quella che confina con il, all'interno del Parco ... Vi sono di casa camosci e cervi, ma anche cinghiali ee non è raro vedere in volo il falco ...

Molise: Lupi (Nm), 'nostro 7,5% rafforza area popolare e tutto il ... Gazzetta di Modena

Roma, 27 giu (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Francesco Roberti, nuovo presidente del Molise. Anche queste elezioni confermano che il Centrodestra unito vince e che cresce l’area centrista. Il 7 ...E tre. Dopo la riconferma di aprile in Friuli e la vittoria in gran parte dei capoluoghi alle Comunali maggio, il centrodestra incassa il terzo successo elettorale in tre mesi, in Molise. A trionfare.