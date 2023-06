(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “Il risultato delle elezioni inconferma che ladi Fratelli d'Italia e delè l'unica in grado dire ladel cittadini”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja. ”In questi mesi il cammino del governo è stato ‘accompagnato' da polemiche, speculazioni, mistificazioni da parte della sinistra politica e culturale. A far da contraltare, però, hanno pensato gli esiti di prove elettorali in alcune regioni e in svariati comuni. Segno che gli italiani sanno ben distinguere la demagogia dalle realtà. E che le ricette economiche messe in campo dall'Esecutivo, nonostante il momento congiunturale complesso, sono state ben percepite dal tessuto sociale”, conclude.

A gennaio, anche grazie all'interessamento della deputata di FdI, Ylenia, l'esecutivo ci ... Così facendo, un'azienda, per esempio, del Friuli, potrebbe pagare molto più di una in. In ...... il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, i presidenti della Regione Basilicata e del,... Benedetto Della Vedova, Filippo Sensi, Matteo Gelmetti, Alessia Ambrosi, Ylenja, Guido ...... il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, i presidenti della Regione Basilicata e del,... E ancora Benedetto Della Vedova, Matteo Gelmetti, Alessia Ambrosi, Ylenja, Guido Liris, ...

Molise: Lucaselli (FDI), proposta centrodestra riscuote fiducia Agenparl

Scaduto il termine del 30 aprile, ora per i versamenti dei rimborsi alle regioni c'è tempo fino a luglio. Ma l'esecutivo ha l'asso nella manica per disinnescare una volta per tutte la mina. Alzare il ...