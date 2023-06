Minigonna di jeans e scarpe da ginnastica | la super ricca e famosa si presenta così al concerto

(Di martedì 27 giugno 2023) Il Festival di Glastonbury, ufficialmente Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, è un festival musicale e di spettacolo che si tiene a Pilton, a circa 10 chilometri da Glastonbury, in Inghilterra. Il festival, parte integrante della cultura popolare inglese, è conosciuto soprattutto per la sua musica, ma anche per la danza, la commedia, il teatro, il circo, il cabaret e altre forme d’arte. Si svolge di regola ogni anno durante l’ultimo week-end di giugno e dura tre giorni. A Pilton è appena calato il sipario sull’edizione che dal 21 al 25 giugno ha visto presenziare i nomi più gettonati della musica. Una sorta di Coachella in salsa inglese, che quest’anno ha avuto un grande successo di pubblico. Tra gli artisti che si sono esibiti quest’anno ci sono stati Elton John, gli Arctic Monkeys, i Guns N’ Roses, Fred Again, Lil Nas X, Lizzo, Cat Stevens, i Blondie, i Måneskin ...

La principessa Beatrice di York oltre la tradizione: indial Glastonbury Festival Kate e Federer, gioco di sguardi nel dietro le quinte della partita a Wimbledon I segnali non ...... cosa c'è in quei documenti top secret Kate in rosso incanta al Royal Ascot: l'accessorio dell'outfit da 86 euro stupisce i fan L' outfit a Glastonburye top neri di, abbinati ad un ...Il look del giorno, l'idea per indossare in chiave 'adulta' ladiLa carta d'identità non conta, quando si parla di grandi classici. L'outfit con la mini skirt in denim ideale per l'estate - e per ogni donna di Martina D'Amelio U n classico dell'...

Il look del giorno, l'idea per indossare in chiave "adulta" la minigonna di jeans Io Donna

Oltre la tradizione e l'alto livello simbolico, la famiglia reale è nota al suo amato popolo anche per il grande stile con cui sceglie i propri abiti per le cerimonie ...Durante il secondo giorno del Royal Ascot 2023, l'esperta di linguaggio del corpo Judi James ha analizzato l'interazione tra il re Carlo III e la duchessa di Edimburgo, Sophie. Durante ...