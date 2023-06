Minacce ad amministratori locali | Sicilia e provincia Napoli più colpite

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo cinque anni si registra un avvicendamento nella graduatoria delle regioni piùda atti intimidatori. Il posto della Campania, che ha mantenuto il triste primato ininterrottamente dal 2017 al 2021, viene preso dalla, territorio più colpito del 2022 con 50 casi censiti. E' quanto emerege dal Rapporto annuale di Avviso Pubblico 'sotto tiro'sulle, intimidazioni e violenze contro.Seguono Campania (49 casi), Puglia (48) e Calabria (42). Le quattro regioni "a tradizionale presenza mafiosa" - che hanno fatto registrare assieme il 58% dei casi censiti su scala nazionale - seguono tendenze diverse fra loro: in netto calo gli atti censiti in Campania (-32% rispetto al 2021), stabilie Calabria, in aumento la ...

Nel rapporto 2022 due focus nuovi: uno sull'Ucraina e uno sui giornalisti vittime di aggressioni ecome glilocali, solo perché svolgono correttamente il proprio lavoro.Dalle carte dell'inchiesta Nuova Linea, sono emerse le reiterateperpetrate dalla 'ndrangheta nei confronti del comandante della Polizia locale di Bagnara, Rosario Bambara. Persone non ..."Per la prima volta in dieci anni si assiste ad una diminuzione delleverso gli, quello che vediamo e' pero' l'aumento di una violenza proprio fisica con incendi e attacchi". Cosi' Roberto Monta' presidente di Avviso Pubblico che ha presentato ...

Minacce agli amministratori, la Puglia è terza in Italia per atti intimidatori nei confronti di sindaci, asses quotidianodipuglia.it

Al comunicato diffuso della azienda partecipata in difesa del suo lavoro, la replica del consigliere comunale che si è sentito minacciato. In difesa di Amga l'intervento del sindaco Radice: "Brumana d ...Il rapporto 'Amministratori sotto tiro'. Avviso Pubblico «fare il sindaco è ancora un mestiere pericoloso». In Calabria la provincia più colpita è Cosenza ...