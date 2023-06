Milano | via Volturno diventa via Silvio Berlusconi – Video

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – Viasi è svegliata stamattina via. A compiere il 'blitz' è stato lo stesso Cavaliere, immortalato con completo blu e secchiello di colla ancora in mano, nel murales 'Self-Made Man' dello street artist AleXsandro Palombo. L'omaggio, a due mesi dalla morte dell'ex premier, nella strada del quartiere Isola, davanti al civico 34, a pochi metri dallo stabile doveè cresciuto insieme a mamma Rosa, al padre Luigi e ai fratelli Maria Antonietta e Paolo. "La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere. Sono passate due settimane dalla morte die da oggi Viala strada del quartiere Isola di...

... le temperature massime al Centro - Nord saliranno fino a toccare i 35 - 36°C come a, Pavia, ... Il tempo comincerà a peggiorarepiù diffusamente a partire dal Nordovest. Visto le ...Il conto alla rovescia è iniziato anche se mancano ancora circa tre anni ma c'è la data: nel 2026, durante i Giochi Olimpici invernali di- Cortina, il capoluogo lombardo darà ilalla sperimentazione dei primi taxi volanti a zero emissioni perché veicoli al 100% elettrici. Qual è l'obiettivo La notizia è stata data da Claudio ...Nella strada del quartiere Isola dove il Cavaliere è cresciuto, il murales di AleXsandro Palombo a due mesi dalla morte dell'ex premierVolturno asi è svegliata stamattinaSilvio Berlusconi. A compiere il 'blitz' è stato lo stesso Cavaliere, immortalato con completo blu e secchiello di colla ancora in mano, nel murales ...

Milano, via Volturno diventa via Silvio Berlusconi. L'omaggio al ... IL GIORNO

‘Derthona in via Tortona’, l'evento organizzato da Noella Wines giovedì 29 giugno con oltre 10 etichette di Timorasso in abbinamento ai prodotti ...Milano - Una full immersion nella pittura tra Ottocento e Novecento, con qualche ricercata digressione: è la promessa della prossima stagione espositiva milanese, che inanella un poker di grandi nomi ...