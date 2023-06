Milano | murale dedicato a Berlusconi nella via in cui è nato

(Di martedì 27 giugno 2023) Via Volturno la strada del quartiere Isola dove il Cavaliere èsi è trasformata, stamattina, in via Silvionuova opera dal titolo “Self-Made Man” dell’artista aleXsandro Palombo che a far parlare di sé con questos che ritraedavanti al civico 34 della via, a pochi metri dallo stabile dove è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo e dove c'è ancora quel soggiorno che è stata la sua cameretta da letto dai 13 anni in poi, con vista sul luogo che un tempo ospitava la sede storica del Partito Comunista milanese.

NelBerlusconi è ritratto in abito elegante e avvolto nei colori del blu e dell'azzurro, in ...dalla morte di Silvio Berlusconi e da oggi Via Volturno la strada del quartiere Isola di...Si intitola 'Salf - made man' l'ultima opera di Alexsandro Palombo . Ilsi trova in via Volturno, dove è nato Silvio Berlusconi , ae ritrae l'ex presidente del Consiglio che con pennello e vernice si intitola da solo una via."Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da questa mattina Via Volturno la strada del quartiere Isola didove Berlusconi è nato ed è cresciuto è diventata "Via Silvio BERLUSCONI". Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti". Lo street artist AleXsandro Palombo torna in ...

Berlusconi diventa una via e un murales a Milano AGI - Agenzia Italia

A due settimane dalla sua scomparsa arriva la nuova opera dell’artista aleXsandro Palombo che realizza un iconico murales davanti al civico 34, nel quartiere Isola, dove visse l’ex leader di Forza ...L'opera dell'artista aleXsandro Palombo ritrae Berlusconi in Via Volturno davanti al civico 34, a pochi metri dallo stabile dove è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Anto ...