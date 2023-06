Milanmania | il mercato del Milan non annoierà Loftus-Cheek non è un Origi | ma sogno Frattesi o Milinkovic

(Di martedì 27 giugno 2023) Per chi ha ilnel cuore quella in corso è un'estate sicuramente non noiosa: è chiaro che certe cose le avremmo evitate...

Se ci sono sulgiocatori fortissimi come il serbo della Lazio o l'italiano del Sassuolo, il Milan dovrebbe avere il dovere quantomeno di provarci. Anche per risollevare l'entusiasmo dei ...Commenta per primo Si è conclusa ufficialmente con la finale di Champions League la stagione 2022/23 e, senza che nessuna si offenda o invochi sportività a targhe alterne , la vittoria del City è ...Una stagione da 6 - , ma ora serve unda 8 in pagella . Il Milan deve tornare a vincere subito. Sarà una sessione molto dinamica, con tante uscite e tante entrate. Ci sono delle priorità: il ...

Milanmania: stagione da 6-, lo scudetto sul petto meritava di più ... Calciomercato.com

Con uno tra Frattesi e Milinkovic cambierebbero molti giudizi e tornerebbe un entusiasmo incredibile attorno al Milan.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...