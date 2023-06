Milan | Vranckx verso la Premier League

2023 - 06 - 27 16:56:55 Possibile futuro in Inghilterra per Vrackx Possibile futuro in Inghilterra per. L'ormai ex centrocampista del, che non lo ha riscattato dal Wolfsburg, potrebbe ...Oggi è impossibile prevedere qualesi presenterà ai nastri di partenza, ma di certo è ... Bennacer, infortunato, tornerà a fine 2023, Tonali è stato ceduto,e Bakayoko non sono stati ...Belgio Under 21 (4 - 4 - 2) : Vandevoordt; Siquet, Debast, De Winter, De Cuyper; De Ketelaere, Keita,, Balikwisha; Openda, Ramazani. Allenatore: Mathijssen.

Vranckx Milan: prime offerte per il belga. La situazione Milan News 24

Tra meno di tre giorni terminerà l’avventura al Milan di Aster Vranckx. Il centrocampista belga classe 2002, secondo quanto riferisce l’Equipe, dovrebbe andare a giocare al Burnley dal Wolfsburg.Vista la cessione di Sandro Tonali, il Milan è alla ricerca di nuovi centrocampisti: il sostituto potrebbe arrivare da una squadra italiana ...