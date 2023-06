Milan | Sacchi | «Tonali? Certe cifre sono irrinunciabili»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 giugno 2023) Le parole di Arrigo, ex tecnico del, sul mercato dei rossoneri: «Gli americanimolto attenti ai bilanci e io concordo con questa linea» Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigoha commentato il mercato del: passando dalla cessione dialla tentazione Loftus-Cheek. Di seguito le sue parole. DE KETELAERE – «L’impatto con la Serie A è sempre complicato per gli stranieri: vedi Platini o Rummenigge. Se ilcrede in questa ragazzo è giusto che prosegua con lui, e lui deve capire che è arrivato il momento di mostrare il proprio valore»– «, per una società come il. Ma non ...