Milan-Pulisic | il Chelsea spara alto | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 giugno 2023) Nonostante la voglia di andare a giocare diilcontinua areper cedere il giocatore, ilfrena Nonostante la voglia di andare a giocare diilcontinua areper cedere il giocatore, ilfrena. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri non vorrebbero spendere più di 15 milioni per l’americano dato che è andrà in scadenza il prossimo anno. Gli inglesi ne chiedono 25-30.