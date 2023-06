Nel 2025 si terrà in America il mondiale per club con laformula a 32 squadre. I 100 milioni in palio fanno gola alle big d'Europa e no. L'inter prima ... Inter ad un passo, Juve,e Napoli ...Il neo acquisto nerazzurro è sbarcato questa mattina a Milano per iniziare la suaavventura ... come vi abbiamo raccontato, ha bruciato la concorrenza del. Ecco il video del suo arrivo in ...La sua storia con il Psg sembra essere terminata e allora i due sono alla ricerca di una... E siccome le porte di casa Inter sono serrate, mentre ilè alla ricerca di una punta, ecco che ...

Milan, nuova sponsorizzazione in arrivo: New Era presto partner del club Pianeta Milan

Marco Sportiello è pronto a diventare un nuovo portiere del Milan: prima le visite mediche, poi la firma sul nuovo contratto ...Il Milan corona un lungo inseguimento iniziato dallo scorso mese di gennaio. Marco Sportiello sarà il nuovo vice-Maignan, una scelta precisa di Stefano Pioli che lo aveva già allenato alla Fiorentina.