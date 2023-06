Milan | iniziate le visite mediche di Sportiello | i dettagli del contratto

Ormai siamo entrati in piena fase calciomercato per la Juventus e per tutti gli altri grandi club europei a caccia di affari. Ufficialmente le trattative non sono, ma la dirigenza bianconera è intenzionata a essere protagonista della prossima finestra di trasferimenti. L'obiettivo è quello di cancellare al più presto l'ultima deludente stagione ...Come al solito le trattative sonoben prima della data ufficiale di inizio e le società si ...All. Stefano Pioli (confermato) Acquisti: Cessioni: . MONZA All. Raffaele Palladino (...Sono, nella sezione Investigazioni scientifiche dei carabinieri dio, le operazioni tecniche per effettuare copie forensi e dare il via all'analisi dei dispositivi, tra cui tre pc e un ...

TMW - Milan, iniziate le visite di Sportiello: sarà il nuovo vice Maignan in rossonero TUTTO mercato WEB

I tifosi del Milan sembrano aver perso la pazienza e non fanno nulla per nasconderlo: ecco costa sta succedendo nell’ambiente rossonero. Questi primissimi giorni tra il campionato appena concluso e ...I rossoneri iniziano a pensare a come convincere i neroverdi a privarsi del centrocampista della nazionale. il Sassuolo ha sempre chiarito di poter accettare contropartite tecniche nell’affare riguard ...