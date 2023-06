(Di martedì 27 giugno 2023) Sono giorni molto caldi ao e non solo per i 35 gradi di temperatura media. Ilsi è attivato con decisione sul mercato con...

Nell'di questo pomeriggio, la Roma ha spiegato al Sassuolo di valutare Frattesi circa 30 ...la valutazione fatta dal club giallorosso che potrebbe approfittare anche dello stand - by del......dopo l'odierno col #Sassuolo pic.twitter.com/NvtJCPI2R8 Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 27, 2023 Per Frattesi l'Inter è sempre in pole, ma deve fare cassa per azionare l'assalto. Il,...... dal quale potrebbe arrivare anche il gol dello 0 - 4 nel fatidico, Furlani - Maldini. ... L'offerta delserve a reggere il gioco al Chelsea, ma le probabilità di vedere Lukaku in ...

Milan, incontro con Ramadani per chiudere Romero. E su Rebic... Calciomercato.com

Milan-Luka Romero, mercoledì incontro per la chiusura: i dettagli Milan molto attivo sul mercato: oltre alla trattativa ormai in dirittura d'arrivo per Ruben… Leggi ...Davide Frattesi resta uno dei nomi più chiacchierati di questa finestra estiva di calciomercato: non solo l'Inter sulle sue tracce ...