Milan | ecco Sportiello | visite e firma per il portiere – VIDEO

(Di martedì 27 giugno 2023) Marcoè pronto a iniziare lemediche con il, pochi minuti fa è arrivato per iniziare l’iter dei test Marcoè pronto a iniziare lemediche con il, pochi minuti fa è arrivato per iniziare l’iter dei test. Arrivato #per lemediche con il #pic.twitter.com/HnFd4jSCfg—News 24 (@news24 com) June 27, 2023 L’estremo difensore arriva a parametro zero dopo l’esperienza con l’Atalanta.

VISITE MEDICHE - Intorno alle 11 l'ormai ex portiere dell'Atalanta Marco Sportiello è arrivato presso la clinica privata 'La Madonnina' per sottoporsi alle visite mediche per conto delle ......ripartire il ritornello del biscotto. Questa volta riguarda gli Europei Under 21 in Romania e ... Leggi Anche Ilfa gli auguri di compleanno a Maldini. L'indignazione dei tifosi rossoneri: '...Dopo aver definito la cessione di Tonali al Newcastle, ilè pronto a reinvestire l'incasso nel calciomercato estivo. La cifra dovrebbe essere ...la probabile formazione di Pioli per il 2023/...

Milan: ecco il primo acquisto, e ci sono le basi per il secondo. Stop alle cessioni dei big. Thuram,... Milan News

Il Milan corona un lungo inseguimento iniziato dallo scorso mese di gennaio. Marco Sportiello sarà il nuovo vice-Maignan, una scelta precisa di Stefano Pioli che lo aveva già allenato alla Fiorentina.I tifosi del Milan sembrano aver perso la pazienza e non fanno nulla per nasconderlo: ecco costa sta succedendo nell'ambiente rossonero.