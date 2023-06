Michelle Hunziker | dalla vacanza in barca alla Romagna | «Ode allo squacquerone»

(Di martedì 27 giugno 2023)insi sposta inper godersi i piatti tipici locali. La showgirl ha, infatti, pubblicato sui social delle stories di Instagram in cui indicafiglia Sole Trussardi, di quasi 10 anni, le piadine pronte per essere assaporate. Immancabile loa tavola al quale nessuno può resistere. Ecco l’ode dial formaggio romagnolo.inDopo lain yacht a largo delle coste della Campania,torna sulla terraferma per dirigersi in una delle regioni italiane più belle: l’Emilia. La conduttrice e showgirl svizzerra, si è concessa ...

in vacanza si sposta in Romagna per godersi i piatti tipici locali. La showgirl ha, infatti, pubblicato sui social delle stories di Instagram in cui indica alla figlia Sole Trussardi ...... Aurora Ramazzotti, le prime parole da mamma: "Sto assaporando questo vento di nuova vita" Aurora Ramazzotti mamma di Cesare Il 30 marzo la figlia died Eros Ramazzotti è diventata ...Svolgerebbe il ruolo di conduttrice sul palco del Teatro Ariston come ha fattoqualche anno fa. 'Adesso la donna che va a Sanremo fa il monologo, che sembra quasi un dazio da pagare.

Michelle Hunziker con le foglie sul seno: il nuovo bikini per l'estate si ispira alla natura Stile e Trend Fanpage

Michelle Hunziker in vacanza si sposta in Romagna per godersi i piatti tipici locali. La showgirl ha, infatti, pubblicato sui social delle ...Il 30 marzo la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta: è nato Cesare Augusto. È questo il nome completo del bebè: i neogenitori, infatti, hanno scelto per ...