Michel Bastos | “Potevo andare al Napoli | poi scelti la Roma di Garcia”

A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto, ex calciatore e allenato da Garcia: "Sono stato allenato da Garcia ed ho ottimi ricordi di lui. Tecnicamente è molto preparato, ha voglia, grinta e non mancherà il suo impegno anche a ...A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto, ex calciatore e allenato da Garcia: "Sono stato allenato da Garcia ed ho ottimi ricordi di lui. Tecnicamente è molto preparato, ha voglia, grinta e non mancherà il suo impegno anche a ...

Michel Bastos rivela: "Stavo per andare al Napoli, ma Garcia..." Corriere dello Sport

ForzAzzurri.net - MIchel Bastos svela un retroscena sul mancato passaggio al Napoli L'ex terzino della Roma Michel Bastos è intervenuto in diretta ai microfoni di Si Gonfia ...Interessante retroscena di mercato raccontato dal calciatore che in passato è stato allenato da Rudi Garcia alla Roma.