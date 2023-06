"Mi avete copiato". Guai in vista per la nuova bevanda di Fedez e Lazza

Per qualche motivo, l'unico modo per leggere i dati sulla salute della batteria è se... Incollate il testoe cercate MaximumCapacityPercent per trovare il valore che vi interessa. La ...... quindi, non vi frenerò dallo spendere le vostre polveri arcane, seabbastanza per craftare ... Dopo ogni lista vi proporrò un codice, che see incollato direttamente in Hearthstone vi ...Senz'altro lesentite milioni di volte queste canzoni, cantate e suonate da tutti i più ... Da Berry hannotutti: Beatles, Stones, Led Zeppelin, Beach Boys e innumerevoli altri. I suoi ...

"Mi avete copiato". Guai in vista per la nuova bevanda di Fedez e ... ilGiornale.it

L’imprenditore biellese Andrea Campagnolo ha accusato Fedez e Lazza di avergli copiato la bevanda Natural Boom, a detta sua simile a quella lanciata dai rapper qualche settimana fa ...L'imprenditore Andrea Campagnolo ha accusato Fedez e Lazza di avergli copiato l’idea per la loro bevanda Boem.