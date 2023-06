(Di martedì 27 giugno 2023)28l’anticiclone africano Scipione che ha portato il caldo sull’Italia inizierà a indebolirsi. Le temperature massime saranno in generale diminuzione, e ale altorneranno icon locali grandinate (LE).

Leal Centro Pressione in diminuzione anche al Centro, dove dopo una mattinata di bel tempo nel pomeriggio arriveranno i temporali sugli Appennini e localmente sulla Toscana interna. Sole ...Sulla base delle, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un Avviso di criticità idrogeologica per temporali (allerta gialla) sull'...per oggi AL NORD Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità a ciclo diurno in sviluppo su Alpi e Appennini con possibili ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, le previsioni di mercoledì 28 giugno: tornano i temporali al Nord e al Centro ...Dopo l'arrivo della prima ondata di caldo estivo, sul Piemonte, e su novarese e Vco, tornano i temporali e calano le temperature massime.