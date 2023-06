Messina Denaro ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico

(Di martedì 27 giugno 2023) Il boss Matteo, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, è statonella prima mattinata all’aquilano per essere sottoposto ad unurologico. Secondo quanto si è appreso, l’operazione non è collegata al tumore al colon. Sono straordinarie le misure di sicurezza scattate con la struttura ospedaliera blindata.

Che cosa ha dettoSemplice: che una banca che realizza 7 miliardi di utili deve aumentare ... Quello che mi interessa è che per la prima volta nel tempio sacro del, dietro gli sportelli ...... così come il ricorso a società cosiddette cartiere che, destinate a giustificare operazioni inesistenti con l'emissione di fatture false, avrebbero ricevuto e 'ripulito' ildi provenienza ...leggi anche 'Ndrangheta, operazione della Gdf di Bologna contro traffico di droga FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, carabinieri cercano bunker segreto nel covo ...

Matteo Messina Denaro ricoverato per un intervento chirurgico Corriere della Sera

Il boss Matteo Messina Denaro, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, è stato ricoverato nella prima mattinata ...Il boss Matteo Messina Denaro, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato ricoverato nella prima mattinata all'ospedale aquilano per essere sottoposto ad un in ...