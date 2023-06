Messina Denaro ricoverato all’ospedale dell’Aquila per un intervento urologico | operazione non collegata al tumore

Il boss Matteo, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato ricoverato nella prima mattinata all'ospedale aquilano per essere sottoposto ad un intervento ...Il boss Matteo, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato ricoverato nella prima mattinata all'ospedale aquilano per essere sottoposto a un intervento ...Il boss Matteo, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato ricoverato nella prima mattinata all'ospedale aquilano per essere sottoposto ad un intervento ...

Matteo Messina Denaro ricoverato per un intervento chirurgico Corriere della Sera

Matteo Messina Denaro ricoverato per un intervento all'ospedale de L'Aquila: straordinarie le misure di sicurezza ...Matteo Messina Denaro la mattina di martedì ha lasciato il carcere dell’Aquila dove si trova detenuto in regime di 41 bis: l’ex latitante è stato, infatti, ricoverato all’ospedale del capoluogo abruzz ...