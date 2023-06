Mes e Patto di stabilità sono due partite diverse Tria spiega perché

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) C’è un lungo fronte europeo per il governo di Giorgia Meloni. E tregli snodi: il Mes, il Patto die i tassi. Sul primo, l’obiettivo dichiarato dell’Italia è quello di comprare tempo e allungare l’attuale scadenza del 30 giugno, data entro la quale la Camera avrebbe dovuto discutere in via preliminare della ratifica del Meccanismo (Roma è l’unica firma mancante) a settembre. Nel mentre, ed ecco il secondo punto, Palazzo Chigi vuole portare la riforma del Patto di(regole più morbide o quanto meno cucite su misura delle finanze dei Paesi membri) sul proprio terreno. In altre parole, ottenere lo svincolo degli investimenti strategici (come la Difesa) dal calcolo del deficit. Poi c’è il capitolo inflazione. L’Italia è tra i Paesi più indebitati d’Europa, una buona parte della sua spesa pubblica dipende dai mercati ...