Mercato Sampdoria | Pirlo nuovo allenatore

(Di martedì 27 giugno 2023) Ildellasegna un punto di svolta importante. Scelto ilche sarà Andreache avrà il compito di ricostruire, insieme ai proprietari Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, il club blucerchiato. L’obiettivo è ritrovare l’equilibrio economico-finanziario per poi mirare a una risalita nel campionato di serie A nel più breve tempo possibile. Ci è mancato e mancherà anche quest’anno il derby della Lanterna, uno dei più belli, colorati e festosi del nostro campionato. Strano l’andamento della carriera dadi Andrea. Partito dadella squadra campione d’Italia, la Juventus nel anno 2020/2021. Ha vinto due titoli nazionali, è giunto al quarto posto, ultimo valido per partecipare alla Champions ...

ore 18.50 - Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria Adesso è ufficiale: la Sampdoria ha reso ... Il centrocampista della nazionale inglese è un obiettivo di diversi club della Premier. Su ...In pole per sostituirlo c'è sempre Audero , ma la Sampdoria non fa sconti nonostante la ...quindi che nelle prossime settimane i club possano sedersi a parlare di possibili intrecci di mercato In questa edizione: -Milan, i rinforzi arrivano dalla Premier League - Pirlo torna in Italia, allenerà la Sampdoria - Coppa Davis, ufficializzato il programma e c'è subito Canada - GP d'Austria in arrivo, ...

