Mercato Napoli | Padovan | “Salto carpiato triplo di ADL | operazione che non mi è piaciuta”

(Di martedì 27 giugno 2023) Il giornalista Giancarlosi è soffermato sui recenti cambiamenti delsoffermandosi una mossa in particolare di De Laurentiis. Durante un’intervista a RadioCentrale, il giornalista SKY Giancarlosi è soffermato sull’attualità del calcio, partendo dalla ‘supremazia’ dell’Arabia Saudita che sta spingendo molti giocatori nei loro club saudita. L’ultimo esempio è Kalidou Koulibaly, che va ad aggiungermi ad altri e già acclamati casi come quelli di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Queste le parole di: “La SuperLega non si è mai materializzata, ma questa situazione può diventare un’insidia ancora più pericolosa. Stanno lasciando il club molti giocatori, come Koulibaly che se ne è andato a guadagnare di più senza aver vinto nulla. Gli uomini sono deboli di fronte al ...

dopo lo scudetto conquistato sulla panchina del. I rumour ed il no al Frosinone Fabio Grosso ... Già prima della fine del campionato il tecnico era finito al centro di diverse voci di. Il ...Signori e padroni del. All'inizio, ovviamente, erano tutti con loro: i produttori, i ... sulla storia incredibile di tre fratelli nati nella parte più popolare di, tra i vicarielli e le ...... ognuno sceglie la propria carriera e la propria vita, ma ahanno fatto epoca e non possono andare via così. Spero che rimangano, che non vadano via tutti". Rumors divorrebbero tra i ...

Alvino: 'Mercato Napoli Sta accadendo una cosa vergognosa' AreaNapoli.it

Paolo Esposito, giornalista, ha mandato una frecciata alla stampa napoletana, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.Nessuna possibilità di vedere Take Kubo in Italia con la maglia del Napoli. Il calciatore giapponese, che pure era stato accostato agli azzurri durante queste prime settimane ...