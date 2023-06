Meloni | Vincere l' inverno demografico è una nostra sfida | il governo farà la sua parte'

... i bambini, sono vita e speranza, come i semi da piantare per far crescere una foresta" "l' ... Così la presidente del Consiglio, Giorgia, nel messaggio inviato al convegno " Demografica " ...... era chiaro e sicuro che Draghi con i suoi poteri taumaturgici non solo ci avrebbe fattole ... Calenda o Renzi Faraone oIl Mes invece rimane sempre lì, un po' convitato di pietra ......svolgimento lo spoglio delle elezioni regionali in Molise che hanno visto il centrodestra... per il sondaggio sarebbe invece in calo anche se Giorgiapuò sempre continuare a guardare ...

Meloni: "Vincere l'inverno demografico è una nostra sfida, il governo ... Adnkronos

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Vincere l’inverno demografico, ci ha ricordato Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va ‘contro le nostre famiglie, contro la nostra Patria, e anche contro il ...La presidente del Consiglio interviene sul tema famiglie: «Vogliamo una Nazione nella quale essere padri non sia più considerato fuori moda ed essere madri ...