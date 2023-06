Meloni | “Vincere l’inverno demografico è una nostra sfida | il governo farà la sua parte’

(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – “, ci ha ricordato Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va ‘contro le nostre famiglie, contro laPatria, e anche contro il nostro futuro’. Questa è la. Unaambiziosa, ma che non abbiamo paura di affrontare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, nel messaggio inviato al convegno “Demografica” organizzato dall’Adnkronos presso il Palazzo dell’Informazione. “Ilc’è – assicura– ed è pronto a fare la sua parte”. “I figli, i bambini, sono vita e speranza, come i semi da piantare per far crescere una foresta. Per decenni la cultura dominante ci ha detto esattamente il contrario. Ora è arrivato il momento di ...

Non è riuscito anemmeno in casa: è arrivato al 48 per cento così come l'avversario Roberti,... che conferma la solidità della coalizione di Governo', le parole, dello stesso segno, di. ...l'inverno demografico, ci ha ricordato Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va '... Così la presidente del Consiglio, Giorgia, nel messaggio inviato al convegno 'Demografica' ...l'inverno demografico, ci ha ricordato Papa Francesco, significa combattere qualcosa che va '... Così la presidente del Consiglio, Giorgia, nel messaggio inviato al convegno "Demografica" ...

Meloni: "Vincere l'inverno demografico è una nostra sfida, il governo ... Adnkronos

La presidente del Consiglio nel suo messaggio all'Adnkronos: 'I figli, i bambini, sono vita e speranza, come i semi da piantare per far crescere una ...La presidente del Consiglio interviene sul tema famiglie: «Vogliamo una Nazione nella quale essere padri non sia più considerato fuori moda ed essere madri ...