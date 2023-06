Meloni ha vinto | vince e rivincerà Perché ha tutti i difetti della destra e pure quelli della sinistra

Hacon il 62,3% ed ha ricevuto le congratulazioni dell'avversario Roberto Gravina. Roberti ... non appoggiando il candidato M5s - Pd è sempre più la terza 'stampella' di Giorgia. M5s, ......nei confronti della nostra proposta politica e dell'azione del governo guidato da Giorgia. ... responsabile enti locali del partito, commenta così il voto delle regionali: "Roberti hae a ...... con le sole e non casuali eccezioni di Brescia prima e di Vicenza poi dove il Pd hasenza l'... Con grande gioia della. No, vecchio o nuovo Pd, così non va.

Chi ha davvero vinto (e chi ha perso malamente) le elezioni regionali in Molise Today.it

Tracollo del Movimento 5 stelle rispetto alla tornata regionale precedente, ma tutto il centrosinistra "piange". Sorride invece la maggioranza, in particolar modo Forza Italia. Le prime elezioni del d ...Si afferma Roberti candidato appoggiato anche da Renzi. Gravina va male anche nella ‘sua’ Campobasso: “La nostra proposta di grande cambiamento non è passata” ...