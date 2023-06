Meglio alfabetizzare all’Infanzia o alla Primaria? Il metodo globale è collegato all’aumento dei casi di dislessia? Ne parliamo con il Professor Antonio Calvani

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 27 giugno 2023) Tra le questioni che accomunano il mondo della scuola e quello della genitorialità, come e quando si debba insegnare ai bambini a leggere e a scrivere è certamente tra le più centrali e dibattute. E alle discussioni si accompagnano spesso le proposte, come quella appena licenziata da Carocci col titolo Imparare efficacemente a leggere e scrivere, in cui gli autori, Paola Damiani e Luciana Ventriglia ci segnalano i vantaggi di una nuovalogia operativa, il programma ALFABETO140, validata mediante la comparazione di più sperimentazioni e la realizzazione di meta-analisi. Prendendo marcatamente le distanze da molte pratiche correnti, il volume propone undi alfabetizzazione per bambini di 6-7 anni basato sulla centralità della corrispondenza grafema-fonema, sulla consapevolezza fonologica, ...