MBDA | l' Italia entra nel progetto missilistico FC ASW

(Di martedì 27 giugno 2023) https://www.panorama.it/Tecnologia/difesa-aerospazio/sistema-difesa-corto-raggio-La multinazionale della Difesaha accolto con favore la volontà del Governono di unirsi a Francia e Regno Unito nel programma Future Cruise / Anti-Ship Weapon (Fc/Asw), per la creazione di un nuovo missile da crociera e antinave. La lettera d'intenti che consente l’avvio di lavori preparatori per l'adesionena al programma è stata firmata la settimana scorsa durante il salone di Parigi dai rappresentanti delle tre Direzioni nazionali degli armamenti. La partecipazione al programma Fc/Asw fornirà a tutte e tre le nazioni una nuova capacità d’attacco in profondità e antinave di nuova generazione, per contrastare minacce avanzate. Il programma sosterrà la cooperazione strategica dei tre Paesi in materia di tecnologie ...