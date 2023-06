Maya Hawke | figlia d’arte e star di “Stranger Things” | i look più glam

Leggi su velvetmag

(Di martedì 27 giugno 2023) Il suo cognome potrebbe aiutare, ma non tutti sanno che: suo padre è Ethan, ma anche sua madre Uma Thurman è unadi Hollywood. Ed esattamente come i genitori ancheha intrapreso la strada del mondo dello spettacolo. Non è facile essere una, soprattutto quando si decide di intraprendere la stessa strada dei propri genitori. Eppureha già conquistato il pubblico con il suo talento e carisma. Classe 1998, l’attrice èdi Uma Thurman e Ethan, due stelle nel firmamento hollywoodiano la cui carriera parla da sola. E quella diè attualmente in fase di crescita. Crediti: Ansa ...