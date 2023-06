Max Angioni | chi è la misteriosa fidanzata Laura?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 giugno 2023) Max, la vita privata dell’artista è blindatissima: solo nel corso di un’intervista è trapelato il nome dellaper via di un aneddoto raccontato ai microfoni di Radio Deejay. Comasco classe 1990, inizia a muovere i primi passi in teatro appena ventenne per poi approdare al Laboratorio di Zelig nel 2018 e successivamente a Comedy Central. Debutta a Colorado nel 2020 anno che lo vede protagonista al Festival del Cabaret di Martinafranca, dove trionfa. Partecipa a Italia’s Got Talent sfiorando la vittoria, per poi affiancare Marco Giallini e Giorgio Panariello in Lui è peggio di me su Raitre. Approda a Zelig su Canale 5 in prime time, per poi lo scorso anno entrare nel cast di Lol 2 approdare a Le Iene insieme a Belen Rodriguez ed ai colleghi Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Max, il regalo della ...