‘Maurizio racconta…’ | i due ingredienti dell’atletica italiana Nel calcio ancora ‘biscotti’ nell’era dell’intelligenza artificiale

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto alla settimana per l’Italia: 9,5Atleta della settimana (uomo): Nazionale atleticaAtleta della settimana (donna): Nazionale atletica Italia da sballo in questa settimana sportiva appena conclusa, dove di sicuro spiccano le medaglie dei Giochi Europei di Cracovia 2023 (finora siamo primi nel medagliere globale), ma soprattutto l’impresa storica del trionfo agli Europei a squadre di atletica (la vecchia Coppa Europa). Tanti ricordi che ci porta questo trofeo, da quando è stato ideato nel 1965 e che, nonostante i cambi di nome o format, conserva sempre il suo fascino. Sempre ambito, ma mai conquistato. Ricordo solo salvezze dalla retrocessione in Division 2 (tante volte all’ultima gara!), o al massimo terzi o quarti posti vicini al podio. Ci andammo vicini due anni fa, ma la Polonia ci beffò. Ora però siamo consapevoli della nostra forza, e forse tutto lo ...