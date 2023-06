Matteo Messina Denaro ricoverato all’ospedale dell’Aquila per un intervento urologico

(Di martedì 27 giugno 2023) Il boss, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza, è statonella prima mattinataaquilano per essere sottoposto ad unchirurgico. Secondo quanto si è appreso, l’operazione non è collegata al tumore al colon. Sono straordinarie le misure di sicurezza scattate con la struttura ospedaliera blindata.soffre di idronefrosi, perciò l’sarebbe necessario per migliorare il drenaggio renale. Dopo l’, lo stragista di Cosa Nostra dovrà restare in ospedale al massimo un paio di giorni. Dal reparto di Urologia, sarà trasferito nella cella ristrutturata nei mesi ...

