Matteo Messina Denaro ricoverato all’ospedale dell’Aquila per essere sottoposto a un intervento chirurgico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023)la mattina di martedì ha lasciato il carceredove si trova detenuto in regime di 41 bis: l’ex latitante è stato, infatti,del capoluogo abruzzese pera unurologico. Per l’occasione la struttura ospedaliera è stata blindata, con l’attivazione di misure di sicurezza straordinarie proprio per ospitare il boss di Castelvetrano. Secondo le indiscrezioni trapelate l’operazione non è legata al suo tumore al colon. Il padrino di Castelvetrano è stato arrestato il 16 gennaio scorso mentre era in una clinica di Palermo per sottoporsi alle cure. Il trasferimento nel carcere abruzzese, poche ore dopo il blitz, è stato deciso proprio ...