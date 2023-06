Matteo Messina Denaro deve operarsi trasferito in ospedale | la struttura è stata blindata

(Di martedì 27 giugno 2023) Il boss mafioso, arrestato a gennaio e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza, è stato ricoverato per intervento chirurgico. Dovràprese misure di sicurezza massima L’arresto del boss mafioso, avvenuto il 16 gennaio a Palermo, ha scosso l’opinione pubblica italiana. Da allora,è stato rinchiuso nel carcere di massima sicurezza a L’Aquila, sottoposto al rigido regime del 41 bis, che prevede l’isolamento completo e la limitazione dei contatti con l’esterno. Tuttavia, di recente, è emersa una notizia che ha fatto scalpore: il boss è stato ricoverato nell’cittadino per sottoporsi a un intervento chirurgico. Misure di sicurezza ...

