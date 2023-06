Matteo Gracis e Barbara D’Urso

Leggi su butac

(Di martedì 27 giugno 2023) Sul profilo Telegram diè apparso un post che mostra due foto dia confronto, e una frase a commento. Il post è questo: La frase, per chi avesse problemi a leggerla nell’immagine, è questa: SE LA TV RIESCE A FARE QUESTO CON LE IMMAGINI, PENSA COSA PUÒ FARE CON LE NOTIZIE Seguita da quattro righe in cui si pubblicizza il quotidiano fondato dallo stesso: Pensaci. Se vuoi un’informazione seria, senza filtri, senza pubblicità, senza conflitti di interesse, senza notizie strumentalizzate ma soprattutto senza padroni, leggi L’Indipendente. A parte il cattivo gusto del post in sé, le due foto mi hanno incuriosito. Che in TV vengano usati trucchi e luci che rendono tutti in forma migliore è un dato di fatto, ma quelle immagini sembravano entrambe esagerate in un senso o ...