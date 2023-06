Matteo Di Pietro risponde per oltre un’ora al gip Il racconto degli altri giovani a bordo del Suv

(Di martedì 27 giugno 2023) Gli amici gli avevano chiesto di andare più piano maDi, al volante del suv Lamborghini, non li ha ascoltati. Emergono nuovi particolari dagli interrogatori relativi all’incidente di Casal Palocco che è costato la vita al piccolo Manuel di 5 anni. Uno deidel Suv: avevo detto adi andare più piano “Ero seduto sul sedile centrale posteriore, non guardavo la strada perché aveva in mano la telecamera e mi stavo riprendendo, mentre rivolgevo domande a chi era con me del tipo: ‘A chi piace questa macchina? Ci sei mai salita?’. E una volta finita di registrare la scena, rivolto agli ho chiesto di andare piano”, ha raccontato agli inquirenti uno dei ragazzi che viaggiava adel suv. “Ho avuto la percezione che stesse andando ...

Incidente Casal Palocco (Roma), lo youtuber Di davanti al Gip: 'Tornerei indietro, ma non si può' È durato un'ora e mezza l'interrogatorio di garanzia per Di, il giovane youtuber agli arresti domiciliari indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni, che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente del 14 giugno scorso.

Le parole di Matteo Di Pietro, lo Youtuber dei The Borderline alla guida del Suv che si è schiantato contro la Smart, provocando la morte di un bimbo.