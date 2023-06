Matteo Berrettini sarà a Wimbledon? Le ultime novità e speranze in aumento

(Di martedì 27 giugno 2023)non molla e ci prova. Il tennista azzurro, infatti, si sta allenando sui campi die proverà a essere presente all’edizione 2023 dei Championships. Lo stesso torneo che, nell’estate del 2021, lo vide protagonista della finale contro Novak Djokovic. Un match che il romano iniziò facendo suo il primo set, salvo poi cedere alla distanza contro il fuoriclasse serbo con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 . Da quell’11 luglio 2021 sembra passata una vera e propria era geologica per il nostro alfiere che, tra un infortunio e l’altro, si è barcamenato tra cerotti e poco tennis giocato. Lenotizie del classe 1996? Dopo un inizio incoraggiante a Monte-Carlo con i successi su Maxime Cressy e Francisco Cerundolo, è costretto a ritirarsi dal torneo prima del match di terzo turno per un nuovo ...

La rassegna stampa di martedì 27 giugnole prova tutte. A Wimbledon vuole esserci (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport) Non tutto è perduto.vuole provarci, vuole calpestare la sacra erba di Wimbledon e ieri pomeriggio si è allenato a Londra. L'ex numero 1 italiano non vorrebbe perdersi il torneo che due anni fa ha ...Jannik Sinner Le settimane e i tornei che precedono il terzo Slam dell'anno non hanno regalato grandi emozioni ai tennisti italiani.ha disputato una sola partita dopo l'infortunio subito al Masters 1000 di Montecarlo. Il romano ha lasciato il campo in lacrime al termine del derby perso a Stoccarda contro Lorenzo ...Su Instagram il profilo ufficiale di Wimbledon ha dedicato una delle stories a, che si allena per provare a recuperare la forma in ...

Il video di Berrettini a una settimana da Wimbledon spaventa i tifosi: non è lui Sport Fanpage

Matteo Berrettini non molla e ci prova. Il tennista azzurro, infatti, si sta allenando sui campi di Wimbledon e proverà a essere presente all'edizione 2023 dei Championships. Lo stesso torneo che, nel ...Jannik Sinner rischia di veder compromessa l'intera seconda parte della stagione. Il giovane altoatesino alle prese con dei problemi fisici ...