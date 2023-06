Mattarella | il clima cambia | è sotto gli occhi di tutti

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel suo discorso in occasione del XVI ... Sicurezza alimentare,, energia e investimenti in infrastrutture sostenibili saranno aree di ...Italia farà la sua parte durante presidenza G7 e altri appuntamenti multilateraliha ... in seno al G20 e alla COP28 sule, a partire dal 2024, al G7 di cui Roma deterrà la presidenza. ...Il ruolo dei paesi emergentiha ribadito come ormai non si può più agire facendosi '... 'Sicurezza alimentare,, energia e investimenti in infrastrutture sostenibili saranno aree di ...

Mattarella: "Italia guardi a energia e clima con presidenza G7" - Italia Agenzia ANSA

"Sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze del cambiamento climatico nella vita delle popolazioni, sempre più frequenti e pervasive soprattutto nelle aree più fragili del mondo. (ANSA) ...“La Repubblica Italiana è chiamata a fare la sua parte, in occasione degli appuntamenti multilaterali dei prossimi mesi. Nel 2024, con la presidenza del G7, l’Italia avrà inoltre la possibilità di ori ...