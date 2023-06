Mathias Olivera è diventato papà | la piccola Bella nata nell’anno dello Scudetto – FOTO

(Di martedì 27 giugno 2023) Un’anfortuper il difensore del Napoliche, oltre ad aver vinto lo, èanche. Una stagione trionfale per il Napoli di Luciano Spalletti che è tornato campione d’Italia vincendo l’ambitodopo 33 anni. Ma per il difensore azzurro,, è davvero un’anfortu. Il Motivo? Non solo per lovinto con il Napoli.è infattidi una bellissima bimba,, che lo stesso terzino ci ha fatto conoscere attraverso i social, con uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram: “Benvenuta. ...

