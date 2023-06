Maternità surrogata | Schlein | “No del Pd al reato universale”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 27 giugno 2023) ROMA – Il Pd è contrario a fare dellaun, come chiede la maggioranza. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly(foto), intervenendo alla trasmissione televisiva ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai uno. “Noi siamo contrari al. Da un punto di vista giuridico è un’aberrazione” perché è “una pratica che in Italia è già illegale, ma in altri paesi è legale e regolata. Creerebbe una disparità con altri reati gravi che non sono riconosciuti come reati universali”, ha concluso la leader Dem. L'articolo L'Opinionista.